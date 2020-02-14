В Северной Осетии экс-сотрудника прокуратуры заподозрили в убийстве

ПЯТИГОРСК, 14 фев - РИА Новости. Следователи задержали бывшего сотрудника прокуратуры в Северной Осетии, подозреваемого в убийстве сожительницы, тело которой нашли через месяц поисков, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия, 4 января в селе Кобань Пригородного района пропала 44-летняя женщина, в четверг во время осмотра территории дома, где она проживала с сожителем, в земле было найдено ее тело. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
"По подозрению в совершении данного преступления задержан 57-летний бывший сотрудник прокуратуры Северной Осетии, с которым проживала потерпевшая", - говорится в сообщении.
Как отмечается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. "В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.
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