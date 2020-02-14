Украинские силовики обстреляли шахту в Донецке, заявили в ДНР

"Уже через два часа нарушенное энергоснабжение было восстановлено. На момент обстрела добыча угля не велась. Под землей находились 19 горняков, задействованных в работах по обеспечению жизнедеятельности предприятия, никто из них не пострадал. На данный момент шахта работает в обычном режиме", - добавили в министерстве.