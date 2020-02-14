Украинские силовики обстреляли шахту в Донецке, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли шахту имени Челюскинцев в Донецке, поврежден вентиляционный ствол, заявили в пятницу в пресс-службе Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Утром 14 февраля под огнем вооруженных формирований Украины оказалось одно из угледобывающих предприятий ДНР. В результате боевых действий в 7.15 (совпадает с мск) был поврежден силовой кабель, питающий вентиляционный ствол обособленного подразделения "Шахта имени Челюскинцев", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.
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В ведомстве уточнили, что в вентствол попали пять боеприпасов.
"Уже через два часа нарушенное энергоснабжение было восстановлено. На момент обстрела добыча угля не велась. Под землей находились 19 горняков, задействованных в работах по обеспечению жизнедеятельности предприятия, никто из них не пострадал. На данный момент шахта работает в обычном режиме", - добавили в министерстве.