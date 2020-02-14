В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. 12.02.2020 заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Всего в 66 субъектах России развернуто 129 учреждений для медицинского наблюдения на 7615 мест, где размещено 548 граждан КНР. В резерве есть еще 212 учреждений на 11784 места, уточняется на сайте.