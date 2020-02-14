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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

09:40 14.02.2020 (обновлено: 09:47 14.02.2020)
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевМеры безопасности против распространения коронавируса на рынке "Садовод" в Москве
Меры безопасности против распространения коронавируса на рынке Садовод в Москве
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Меры безопасности против распространения коронавируса на рынке "Садовод" в Москве
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. 12.02.2020 заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
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Всего в 66 субъектах России развернуто 129 учреждений для медицинского наблюдения на 7615 мест, где размещено 548 граждан КНР. В резерве есть еще 212 учреждений на 11784 места, уточняется на сайте.
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