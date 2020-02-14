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2020-02-14T03:07+0300
https://ria.ru/20200214/1564683895.html
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
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РИА Новости

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

03:07 14.02.2020
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Ранее в местных СМИ появилась кадры разговора между директором школы и ученицей. "Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию какую-то. Толстоватые ноги", - слышны слова на видео. Как выяснилось, запись была сделана еще в 2018 году, но обнародовать его мать школьницы решилась только сейчас.
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По словам Олеси Кондратьевой, конфликт разгорелся после того, как ее дочь заступилась за свою одноклассницу, поссорившуюся с учителем. Девочек вызвали к директору, которая вскоре отпустила одну из них, а со второй решила провести воспитательную беседу по поводу ее внешнего вида.
Кроме того, директор позвонила матери ученицы. "Она угрожала, что если я не приеду, то приеду потом уже с полицией", - рассказала женщина.
Кондратьева добавила, что пришла в школу на следующий день. Там на ее дочь стали жаловаться директор и сразу несколько учителей, при этом они не знали о существовании видео, которое записала девочка.
В администрация Петрозаводска ранее сообщили РИА Новости, что проводят проверку в отношении директора общеобразовательной школы №5 по факту ее высказывания в адрес ученицы.
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ПетрозаводскОбщество
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