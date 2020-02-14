Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мать Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте. Об этом сообщает телеканал "Звезда"

Ранее в местных СМИ появилась кадры разговора между директором школы и ученицей. "Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию какую-то. Толстоватые ноги", - слышны слова на видео. Как выяснилось, запись была сделана еще в 2018 году, но обнародовать его мать школьницы решилась только сейчас.

По словам Олеси Кондратьевой, конфликт разгорелся после того, как ее дочь заступилась за свою одноклассницу, поссорившуюся с учителем. Девочек вызвали к директору, которая вскоре отпустила одну из них, а со второй решила провести воспитательную беседу по поводу ее внешнего вида.

Кроме того, директор позвонила матери ученицы. "Она угрожала, что если я не приеду, то приеду потом уже с полицией", - рассказала женщина.

Кондратьева добавила, что пришла в школу на следующий день. Там на ее дочь стали жаловаться директор и сразу несколько учителей, при этом они не знали о существовании видео, которое записала девочка.