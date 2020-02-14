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В гостинице "Космос" в Москве произошел пожар
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РИА Новости

В гостинице "Космос" в Москве произошел пожар

02:41 14.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Собченко / Перейти в фотобанкГостиница "Космос"
Гостиница Космос
© РИА Новости / Григорий Собченко
Перейти в фотобанк
Гостиница "Космос". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар произошел на последнем этаже гостиницы "Космос" в Москве, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС РФ.
Согласно данным спасателей, сообщение о возгорании в доме 150 на проспекте Мира поступило в 1.44 в пятницу. Отмечается, что пожар произошел в столовой на 25-м этаже на площади четыре квадратных метра.
"Принятыми мерами в 2.08 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
По информации спасательного ведомства, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
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