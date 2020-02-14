В Приморье будут судить водителя-наркомана, сбившего двух женщин

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело против жителя Уголовное дело против жителя Владивостока , по данным следствия сбившего в наркотическом опьянении двух женщин на автобусной остановке, передано в суд, сообщает региональный главк МВД.

В апреле 2019 года представитель управления сообщил РИА Новости, что 23-летний водитель Subaru Forester в состоянии опьянения врезался в автобусную остановку во Владивостоке и сбил двух женщин. Одна из пострадавших была доставлена в больницу с открытым переломом бедра, вторая - в реанимации с сочетанной травмой, спасти ее не удалось.

Было возбуждено дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в момент ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения, документов на право управления автомобилем у него не было.