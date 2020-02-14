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В Приморье будут судить водителя-наркомана, сбившего двух женщин
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РИА Новости

В Приморье будут судить водителя-наркомана, сбившего двух женщин

02:36 14.02.2020 (обновлено: 02:40 14.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело против жителя Владивостока, по данным следствия сбившего в наркотическом опьянении двух женщин на автобусной остановке, передано в суд, сообщает региональный главк МВД.
В апреле 2019 года представитель управления сообщил РИА Новости, что 23-летний водитель Subaru Forester в состоянии опьянения врезался в автобусную остановку во Владивостоке и сбил двух женщин. Одна из пострадавших была доставлена в больницу с открытым переломом бедра, вторая - в реанимации с сочетанной травмой, спасти ее не удалось.
Было возбуждено дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в момент ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения, документов на право управления автомобилем у него не было.
"Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - говорится в сообщении.
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