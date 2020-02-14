Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 33 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил " Красная звезда ".

В материале говорится, что за последнюю неделю истребители дежурных сил ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.