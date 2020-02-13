Новое граффити в стиле Бэнкси появилось в британском Бристоле

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новое граффити, вероятно, сделанное знаменитым британским уличным художником Бэнкси, украсило стену в британском городе Бристоль накануне Дня всех Влюбленных, Новое граффити, вероятно, сделанное знаменитым британским уличным художником Бэнкси, украсило стену в британском городе Бристоль накануне Дня всех Влюбленных, сообщает издание Independent.

Сам Бэнкси пока не подтвердил в Instagram, что действительно является автором рисунка.

"Новая работа, вдохновленная Днем Святого Валентина, появилась на одной из стен здания в районе Бартон-Хилл на улице Марш-лейн за ночь, жители обнаружили её около 6.20 утра в четверг", - сообщает издание.