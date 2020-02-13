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2020-02-13T22:42+0300
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Новое граффити в стиле Бэнкси появилось в британском Бристоле
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РИА Новости

Новое граффити в стиле Бэнкси появилось в британском Бристоле

22:42 13.02.2020
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© РИА Новости / Олег ЗегоновРеклама выставки Бэнкси в Брюсселе
Реклама выставки Бэнкси в Брюсселе
© РИА Новости / Олег Зегонов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новое граффити, вероятно, сделанное знаменитым британским уличным художником Бэнкси, украсило стену в британском городе Бристоль накануне Дня всех Влюбленных, сообщает издание Independent.
Сам Бэнкси пока не подтвердил в Instagram, что действительно является автором рисунка.
"Новая работа, вдохновленная Днем Святого Валентина, появилась на одной из стен здания в районе Бартон-Хилл на улице Марш-лейн за ночь, жители обнаружили её около 6.20 утра в четверг", - сообщает издание.
На граффити запечатлена девочка, стреляющая из рогатки, над ней расплывается красное пятно из цветов.
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КультураНовости культурыВыставкиБэнксиБристоль (город)
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