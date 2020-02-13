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РИА Наука
2020-02-13T19:56+0300
https://ria.ru/20200213/1564676346.html
Контракт с НАСА о доставке астронавтов на МКС могут подписать в апреле
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РИА Новости

Контракт с НАСА о доставке астронавтов на МКС могут подписать в апреле

19:56 13.02.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Контракт НАСА с Роскосмосом на покупку мест в кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС может быть подписан в апреле, заявил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам на приеме по случаю дня рождения императора в посольстве Японии.
"Планируем в конце марта-начале апреля увидеться. У нас пуск будет, вы знаете, в первой декаде апреля с Байконура пилотируемый. Мы ожидаем присутствие делегации НАСА и посла США на Байконуре, и думаю, что к этому моменту проведем необходимые переговоры и контракт будет подписан", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, сколько мест планируется выделить НАСА на "Союзе" и когда планируется подписать контракт.
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