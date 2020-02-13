Контракт с НАСА о доставке астронавтов на МКС могут подписать в апреле

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Контракт НАСА с Роскосмосом на покупку мест в кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС может быть подписан в апреле, заявил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин журналистам на приеме по случаю дня рождения императора в посольстве Японии.
"Планируем в конце марта-начале апреля увидеться. У нас пуск будет, вы знаете, в первой декаде апреля с Байконура пилотируемый. Мы ожидаем присутствие делегации НАСА и посла США на Байконуре, и думаю, что к этому моменту проведем необходимые переговоры и контракт будет подписан", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, сколько мест планируется выделить НАСА на "Союзе" и когда планируется подписать контракт.
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