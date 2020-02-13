Контракт с НАСА о доставке астронавтов на МКС могут подписать в апреле

"Планируем в конце марта-начале апреля увидеться. У нас пуск будет, вы знаете, в первой декаде апреля с Байконура пилотируемый. Мы ожидаем присутствие делегации НАСА и посла США на Байконуре, и думаю, что к этому моменту проведем необходимые переговоры и контракт будет подписан", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, сколько мест планируется выделить НАСА на "Союзе" и когда планируется подписать контракт.