В Белоруссии учредили юбилейную медаль к 75-летию Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске, посвященной Дню Победы

МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов учреждена в Юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов учреждена в Белоруссии , указ об этом подписал глава республики Александр Лукашенко , сообщила в четверг президентская пресс-служба.

"Установлена юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Соответствующий указ №51 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 13 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы.

На лицевой стороне медали будет размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне - надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Изготовлена награда будет из латуни.

Как сообщили в пресс-службе, юбилейная медаль будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим вооруженных сил, других войск и воинских формирований Белоруссии, работникам госорганов и иным лицам, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших и организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы.