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75 лет Победы
2020-02-13T19:12+0300
https://ria.ru/20200213/1564674403.html
В Белоруссии учредили юбилейную медаль к 75-летию Победы
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РИА Новости

В Белоруссии учредили юбилейную медаль к 75-летию Победы

19:12 13.02.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске, посвященной Дню Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске, посвященной Дню Победы
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов учреждена в Белоруссии, указ об этом подписал глава республики Александр Лукашенко, сообщила в четверг президентская пресс-служба.
"Установлена юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Соответствующий указ №51 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 13 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы.
На лицевой стороне медали будет размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне - надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Изготовлена награда будет из латуни.
Как сообщили в пресс-службе, юбилейная медаль будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим вооруженных сил, других войск и воинских формирований Белоруссии, работникам госорганов и иным лицам, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших и организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы.
Предполагается, что финансирование расходов по изготовлению медалей будет осуществлено в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание вооруженных сил республики.
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75 лет ПобедыАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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