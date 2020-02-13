В Пскове объявили "масочный" режим для борьбы с гриппом и ОРВИ

"Глава Пскова подписал постановление "О введении на территории города Пскова комплекса необходимых ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ". В документе говорится о введении на объектах высокого риска инфицирования "масочного" режима для сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы Пскова.