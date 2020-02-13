В Пскове объявили "масочный" режим для борьбы с гриппом и ОРВИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. В образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания Пскова вводится "масочный" режим для сотрудников, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Глава Пскова подписал постановление "О введении на территории города Пскова комплекса необходимых ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ". В документе говорится о введении на объектах высокого риска инфицирования "масочного" режима для сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы Пскова.
Этот режим будет действовать в городе до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.
В распоряжении также отмечается, что руководству муниципального предприятия "Аптека №2" поручено незамедлительно обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в розничной сети муниципальных аптек Пскова.