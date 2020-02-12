В Испании задержали экс-директора мексиканской Pemex

МЕХИКО/МАДРИД, 12 фев - РИА Новости. Экс-глава мексиканской нефтегазовой корпорации Экс-глава мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex Эмилио Лосойя был задержан в Испании , сообщил в интервью радиостанции Formula генпрокурор Мексики Алехандро Гертц Манеро.

"Только что в результате долгого розыска с ордером на арест Интерпола и при содействии испанской полиции нам удалось задержать его", - заявил Гертц.

Испанская Национальная полиция уточнила, что задержание было произведено в провинции Малага на основании международного ордера на арест, выданного Мексикой в 2019 году. "Он разыскивался в своей стране в связи с событиями 2012 и 2013 годов, в то время, когда занимал пост генерального директора компании Petróleos Mexicanos", - говорится в сообщении ведомства. Мексиканская прокуратура обвиняет Эмилио Лосойю в коррупции и оценивает сумму нанесенного ущерба в 280 миллионов долларов. Он уехал из Мексики в мае прошлого года. Несмотря на то, что была информация, что он скрывается в Испании, его точное местонахождения правоохранительным органам удалось установить только сейчас.

По словам адвоката Лосойи Хавьера Коэльо в интервью этой радиостанции, это неожиданное для него известие, и до сих пор клиент не выходил с ним на связь.

"На суде по делу об экстрадиции мы представим доказательства того, что мексиканское правосудие не дало нам возможности защититься. Мне нужно будет поговорить с клиентом и ехать в Испанию", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Лосойя может скрываться в Санкт-Петербурге, однако информация не нашла официального подтверждения.