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В Испании задержали экс-директора мексиканской Pemex
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РИА Новости

В Испании задержали экс-директора мексиканской Pemex

19:39 12.02.2020 (обновлено: 21:57 12.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЗаправка Pemex в гавани Пуэрто-Вальярты, Мексика. Архив
Заправка Pemex в гавани Пуэрто-Вальярты, Мексика. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО/МАДРИД, 12 фев - РИА Новости. Экс-глава мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex Эмилио Лосойя был задержан в Испании, сообщил в интервью радиостанции Formula генпрокурор Мексики Алехандро Гертц Манеро.
"Только что в результате долгого розыска с ордером на арест Интерпола и при содействии испанской полиции нам удалось задержать его", - заявил Гертц.
Испанская Национальная полиция уточнила, что задержание было произведено в провинции Малага на основании международного ордера на арест, выданного Мексикой в 2019 году. "Он разыскивался в своей стране в связи с событиями 2012 и 2013 годов, в то время, когда занимал пост генерального директора компании Petróleos Mexicanos", - говорится в сообщении ведомства. Мексиканская прокуратура обвиняет Эмилио Лосойю в коррупции и оценивает сумму нанесенного ущерба в 280 миллионов долларов. Он уехал из Мексики в мае прошлого года. Несмотря на то, что была информация, что он скрывается в Испании, его точное местонахождения правоохранительным органам удалось установить только сейчас.
По словам адвоката Лосойи Хавьера Коэльо в интервью этой радиостанции, это неожиданное для него известие, и до сих пор клиент не выходил с ним на связь.
"На суде по делу об экстрадиции мы представим доказательства того, что мексиканское правосудие не дало нам возможности защититься. Мне нужно будет поговорить с клиентом и ехать в Испанию", - сказал адвокат.
Ранее сообщалось, что Лосойя может скрываться в Санкт-Петербурге, однако информация не нашла официального подтверждения.
Бывший глава Pemex Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов. Чиновника также обвиняют в получении взятки размером 10 миллионов долларов за строительный подряд от бразильской компании Odebrecht.
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