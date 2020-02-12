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Туризм
2020-02-12T17:27+0300
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В Сочи ожидаются снегопады, дожди и грозы
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РИА Новости

В Сочи ожидаются снегопады, дожди и грозы

17:27 12.02.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 12 фев — РИА Новости. Власти Сочи предупредили местных жителей и туристов об ожидающихся в горах снегопадах, грозах и дождях на побережье.
Осадки придут на смену морозам, которые доходили до минус 11 градусов.
"В течение суток с 18:00 на побережье ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В предгорьях и горах сильный снегопад, на дорогах гололедица. Местами возможна гроза, налипание осадков на провода и деревья, ухудшение видимости. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду", — сообщает администрация курорта.
Как отмечает корреспондент РИА Новости, в настоящее время в центре города уже начался снег с дождем.
Ранее один из крупнейших парков курорта "Дендрарий" закрылся для посещений из-за непогоды.
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