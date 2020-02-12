В Сочи ожидаются снегопады, дожди и грозы

Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны

СОЧИ, 12 фев — РИА Новости. Власти Сочи предупредили местных жителей и туристов об ожидающихся в горах снегопадах, грозах и дождях на побережье.

Осадки придут на смену морозам, которые доходили до минус 11 градусов.

"В течение суток с 18:00 на побережье ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В предгорьях и горах сильный снегопад, на дорогах гололедица. Местами возможна гроза, налипание осадков на провода и деревья, ухудшение видимости. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду", — сообщает администрация курорта.

Как отмечает корреспондент РИА Новости, в настоящее время в центре города уже начался снег с дождем.