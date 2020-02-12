В Сочи ожидаются снегопады, дожди и грозы

СОЧИ, 12 фев — РИА Новости. Власти Сочи предупредили местных жителей и туристов об ожидающихся в горах снегопадах, грозах и дождях на побережье.
Осадки придут на смену морозам, которые доходили до минус 11 градусов.
"В течение суток с 18:00 на побережье ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В предгорьях и горах сильный снегопад, на дорогах гололедица. Местами возможна гроза, налипание осадков на провода и деревья, ухудшение видимости. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду", — сообщает администрация курорта.
Как отмечает корреспондент РИА Новости, в настоящее время в центре города уже начался снег с дождем.
Ранее один из крупнейших парков курорта "Дендрарий" закрылся для посещений из-за непогоды.