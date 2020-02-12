Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-02-12T16:31+0300
https://ria.ru/20200212/1564615931.html
Свыше 1000 тонн техники отправилось на переработку в Подмосковье
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564616016_0:53:3128:1813_1036x0_80_0_0_289232fd7d8aba0b9ff7523a3338602d.jpg
РИА Новости

Свыше 1000 тонн техники отправилось на переработку в Подмосковье

16:31 12.02.2020
136
© РИА Новости / Александр КондраРабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки на вторичное сырье
Рабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки на вторичное сырье
© РИА Новости / Александр Кондра
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Участие в акции "Школа утилизации: электроника" приняли 730 подмосковных организаций. Они собрали 1020 тонн ненужной техники, которая будет переработана. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.
Больше всего техники собрали в Бронницах, Коломне и Рузе. Самые активные участки акции были награждены. Дмитрий Куракин, министр экологии и природопользования региона, отметил, что сейчас рождается новый тренд, основанный на разумном производстве, потреблении и заботе об окружающей среде.
Со следующего года в России будет запрещено захоронение электронных отходов. В Подмосковье уже сейчас сдают ненужную технику на переработку.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам
В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов
ЯНАО
В ЯНАО стартовал проект по развитию изгородного оленеводства
Осенний лес
Первый "Умный лес" появится в Пермском крае
Кадр из анимационного сериала ПинКод
В Австралии и Британии выйдет спин-офф "Смешариков" о науке
Стоп-кадр из клипа на песню A Great Big World - Fall On Me певицы Кристины Агилеры
В Cети появился клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы поддержал поправку о парламентском контроле
Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов Восток в городском округе Егорьевск в Московской области
Около 1 млн тонн отходов Подмосковья пошло на переработку в 2019 году
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН призвал привлекать к ответу за нарушения против детей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Срок дисквалификации предпринимателей могут сократить
Уборка урожая
Валовая сельскохозяйственная продукция в Татарстане выросла на 3%
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных
Жители Подмосковья смогут сами сдать биометрию в МФЦ
Избрание меры пресечения фигурантам дела о хищении газа у ПАО Газпром
Уральский блогер Устинов получил травму в СИЗО при бытовом конфликте
Интерьер купе в поезде
Холдинг РЖД избавится от ковров в поездах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
Лента новостейМолния