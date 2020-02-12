Свыше 1000 тонн техники отправилось на переработку в Подмосковье

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Участие в акции "Школа утилизации: электроника" приняли 730 подмосковных организаций. Они собрали 1020 тонн ненужной техники, которая будет переработана. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.
Больше всего техники собрали в Бронницах, Коломне и Рузе. Самые активные участки акции были награждены. Дмитрий Куракин, министр экологии и природопользования региона, отметил, что сейчас рождается новый тренд, основанный на разумном производстве, потреблении и заботе об окружающей среде.
Со следующего года в России будет запрещено захоронение электронных отходов. В Подмосковье уже сейчас сдают ненужную технику на переработку.