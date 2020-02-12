Застреливший соседей житель Йошкар-Олы получил 16 лет колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Верховный суд Марий Эл приговорил жителя Йошкар-Олы, застрелившего из ружья двух мужчин, к 16 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в ночь с 28 на 29 июня 2019 года в доме №69 на улице Пролетарская в Йошкар-Оле произошла ссора на бытовой почве между соседями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Один из ее участников, желая отомстить, зарядил свое охотничье ружье двумя патронами, пришел к обидчикам и выстрелил в них. От полученного огнестрельного ранения один мужчина скончался на месте происшествия, второй умер в больнице через несколько суток.
"Суд приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры.