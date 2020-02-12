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"Мисс мира" среди собак: Westminster Kennel Club Dog Show
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РИА Новости

"Мисс мира" среди собак: Westminster Kennel Club Dog Show

13:32 12.02.2020
124
В Нью-Йорке завершилась Westminster Kennel Club Dog Show — одна из самых популярных и престижных выставок собак, своеобразный аналог конкурса "Мисс мира" для четвероногих. Участники шоу — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Carlo Allegri

Победителем 144-й по счету Westminster Kennel Club Dog Show стал черный пудель Сиба.

Стандартный пудель Сиба, победитель на выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
1 из 18

Победителем 144-й по счету Westminster Kennel Club Dog Show стал черный пудель Сиба.

© REUTERS / Carlo Allegri
© AFP 2020 / Johannes Eisele

В этом году шоу проходило в Мэдисон-сквер-гарден с 9 по 11 февраля.

Собака породы Комондор на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
2 из 18

В этом году шоу проходило в Мэдисон-сквер-гарден с 9 по 11 февраля.

© AFP 2020 / Johannes Eisele
© AFP 2020 / Johannes Eisele

Kennel Club Best in Show — старейшая выставка собак в мире.

Собака перед ежегодной выставкой 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
3 из 18

Kennel Club Best in Show — старейшая выставка собак в мире.

© AFP 2020 / Johannes Eisele
© AFP 2020 / Johannes Eisele

Первое дог-шоу состоялось еще в 1877 году.

Собака на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
4 из 18

Первое дог-шоу состоялось еще в 1877 году.

© AFP 2020 / Johannes Eisele
© AFP 2020 / Johannes Eisele

Выставку тогда организовали владельцы охотничьих собак, которые регулярно встречались на прогулках по Манхеттену.

Собака на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
5 из 18

Выставку тогда организовали владельцы охотничьих собак, которые регулярно встречались на прогулках по Манхеттену.

© AFP 2020 / Johannes Eisele
© AFP 2020 / Johannes Eisele

В первые годы на Westminster Kennel Club Dog Show приезжали около 1200 участников.

Собаки породы Бишон-Фризе на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
6 из 18

В первые годы на Westminster Kennel Club Dog Show приезжали около 1200 участников.

© AFP 2020 / Johannes Eisele
© REUTERS / Carlo Allegri

Сейчас сюда каждый год съезжаются более 2500 участников со всего мира.

Собака на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
7 из 18

Сейчас сюда каждый год съезжаются более 2500 участников со всего мира.

© REUTERS / Carlo Allegri
© AFP 2020 / Johannes Eisele

Последние приготовления к появлению конкурсанта Kennel Club Best in Show на публике.

Собака перед ежегодной выставкой 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
8 из 18

Последние приготовления к появлению конкурсанта Kennel Club Best in Show на публике.

© AFP 2020 / Johannes Eisele
© REUTERS / Carlo Allegri

Состязания проходят в два этапа.

Собака породы немецкий дог на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
9 из 18

Состязания проходят в два этапа.

© REUTERS / Carlo Allegri
© REUTERS / Carlo Allegri

Сначала судьи выбирают победителей среди собак разных пород (служебные, декоративные и так далее).

Собака породы Филд-спаниель на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
10 из 18

Сначала судьи выбирают победителей среди собак разных пород (служебные, декоративные и так далее).

© REUTERS / Carlo Allegri
© AFP 2020 / Getty Images North America/Stephanie Keith

Позже на грандиозном шоу определяют лучшего из лучших.

Собака породы Бишон-Фризе на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
11 из 18

Позже на грандиозном шоу определяют лучшего из лучших.

© AFP 2020 / Getty Images North America/Stephanie Keith
© AFP 2020 / Johannes Eisele

Претендентов оценивают по внешнему виду и физической форме и способности выполнять команды.

Собака перед ежегодной выставкой 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
12 из 18

Претендентов оценивают по внешнему виду и физической форме и способности выполнять команды.

© AFP 2020 / Johannes Eisele
© AFP 2020 / Getty Images North America / Stephanie Keith

За выбором главной собаки Америки наблюдают тысячи зрителей в зале и миллионы у экранов телевизоров.

Мопс на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
13 из 18

За выбором главной собаки Америки наблюдают тысячи зрителей в зале и миллионы у экранов телевизоров.

© AFP 2020 / Getty Images North America / Stephanie Keith
© REUTERS / Amr Alfiky

Победителя Kennel Club Best in Show ждет без преувеличения всемирная слава.

Собака на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорк
14 из 18

Победителя Kennel Club Best in Show ждет без преувеличения всемирная слава.

© REUTERS / Amr Alfiky
© REUTERS / Eduardo Munoz

Дог-шоу настолько популярно, что выигравшая порода часто становится самой модной как минимум на год.

Собака на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорк
15 из 18

Дог-шоу настолько популярно, что выигравшая порода часто становится самой модной как минимум на год.

© REUTERS / Eduardo Munoz
© REUTERS / Carlo Allegri

Той-пудель на Westminster Kennel Club Dog Show 2020.

Собака породы той-пудель на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорк
16 из 18

Той-пудель на Westminster Kennel Club Dog Show 2020.

© REUTERS / Carlo Allegri
© AP Photo / John Minchillo

Собака породы боксер на выставке в Мэдисон-сквер-гарден.

Собака породы боксер на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорк
17 из 18

Собака породы боксер на выставке в Мэдисон-сквер-гарден.

© AP Photo / John Minchillo
© AFP 2020 / Getty Images North America / Stephanie Keith

Французский бульдог — участник Westminster Kennel Club Dog Show.

Французский бульдог на ежегодной выставке 2020 Westminster Kennel Club Dog Show в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке
18 из 18

Французский бульдог — участник Westminster Kennel Club Dog Show.

© AFP 2020 / Getty Images North America / Stephanie Keith
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