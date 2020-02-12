"Мисс мира" среди собак: Westminster Kennel Club Dog Show

Победителем 144-й по счету Westminster Kennel Club Dog Show стал черный пудель Сиба.
Победителем 144-й по счету Westminster Kennel Club Dog Show стал черный пудель Сиба.
В этом году шоу проходило в Мэдисон-сквер-гарден с 9 по 11 февраля.
Kennel Club Best in Show — старейшая выставка собак в мире.
Первое дог-шоу состоялось еще в 1877 году.
Выставку тогда организовали владельцы охотничьих собак, которые регулярно встречались на прогулках по Манхеттену.
Выставку тогда организовали владельцы охотничьих собак, которые регулярно встречались на прогулках по Манхеттену.
В первые годы на Westminster Kennel Club Dog Show приезжали около 1200 участников.
В первые годы на Westminster Kennel Club Dog Show приезжали около 1200 участников.
Сейчас сюда каждый год съезжаются более 2500 участников со всего мира.
Последние приготовления к появлению конкурсанта Kennel Club Best in Show на публике.
Последние приготовления к появлению конкурсанта Kennel Club Best in Show на публике.
Состязания проходят в два этапа.
Сначала судьи выбирают победителей среди собак разных пород (служебные, декоративные и так далее).
Сначала судьи выбирают победителей среди собак разных пород (служебные, декоративные и так далее).
Позже на грандиозном шоу определяют лучшего из лучших.
Позже на грандиозном шоу определяют лучшего из лучших.
Претендентов оценивают по внешнему виду и физической форме и способности выполнять команды.
Претендентов оценивают по внешнему виду и физической форме и способности выполнять команды.
За выбором главной собаки Америки наблюдают тысячи зрителей в зале и миллионы у экранов телевизоров.
За выбором главной собаки Америки наблюдают тысячи зрителей в зале и миллионы у экранов телевизоров.
Победителя Kennel Club Best in Show ждет без преувеличения всемирная слава.
Дог-шоу настолько популярно, что выигравшая порода часто становится самой модной как минимум на год.
Дог-шоу настолько популярно, что выигравшая порода часто становится самой модной как минимум на год.
Той-пудель на Westminster Kennel Club Dog Show 2020.
Собака породы боксер на выставке в Мэдисон-сквер-гарден.
Собака породы боксер на выставке в Мэдисон-сквер-гарден.
Французский бульдог — участник Westminster Kennel Club Dog Show.
Французский бульдог — участник Westminster Kennel Club Dog Show.