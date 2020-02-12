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Глава МИД Швеции заявила, что политика в отношении России не изменится
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РИА Новости

Глава МИД Швеции заявила, что политика в отношении России не изменится

11:48 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 12 фев - РИА Новости. Швеция продолжит придерживаться политики двух треков в отношениях с Россией, заявила глава МИД страны Анн Линде.
"Политика правительства в отношении России остается неизменной. Там, где у нас есть общие интересы с Россией, мы будем сотрудничать, так же, как и ЕС. Это влияет на стабильность и безопасность в нашем регионе", - сказала Линде, представляя в парламенте внешнеполитическую декларацию – документ, определяющий внешнюю политику королевства на весь следующий год. При этом она добавила, что Швеция по-прежнему осуждает действия России в ситуации с Украиной и продолжает поддерживать санкции ЕС.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Анн Линде (МИД Швеции)МИД ШвецииШвецияМоскваКрымВ мире
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