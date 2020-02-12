Глава МИД Швеции заявила, что политика в отношении России не изменится

"Политика правительства в отношении России остается неизменной. Там, где у нас есть общие интересы с Россией, мы будем сотрудничать, так же, как и ЕС. Это влияет на стабильность и безопасность в нашем регионе", - сказала Линде, представляя в парламенте внешнеполитическую декларацию – документ, определяющий внешнюю политику королевства на весь следующий год. При этом она добавила, что Швеция по-прежнему осуждает действия России в ситуации с Украиной и продолжает поддерживать санкции ЕС.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.