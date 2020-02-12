Жителя Кировской области осудили за истязание трехлетней падчерицы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев — РИА Новости. Житель Кировской области, систематически избивавший трехлетнюю падчерицу, обсужден на три года условно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что в 2019 году 38-летний житель Нолинского района систематически, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносил своей трехлетней падчерице побои якобы за плохое поведение и непослушание. В ночь с 6 на 7 сентября 2019 года мужчина, в то время пока его сожительница работала, находился дома с девочкой. Жители соседней квартиры услышали плач ребенка и громкую нецензурную брань мужчины и сообщили об этом в полицию.
"Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год восемь месяцев", - говорится в сообщении регионального СУСК.