Жителя Кировской области осудили за истязание трехлетней падчерицы

Следствием и судом установлено, что в 2019 году 38-летний житель Нолинского района систематически, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносил своей трехлетней падчерице побои якобы за плохое поведение и непослушание. В ночь с 6 на 7 сентября 2019 года мужчина, в то время пока его сожительница работала, находился дома с девочкой. Жители соседней квартиры услышали плач ребенка и громкую нецензурную брань мужчины и сообщили об этом в полицию.