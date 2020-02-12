Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ

МАГАДАН, 12 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Магадана, которого обвиняют в ложном сообщении о минировании одного из торговых центров в столице Колымы, сообщает в среду УМВД России по региону.
В начале февраля после сообщения о заложенной бомбе пришлось экстренно эвакуировать посетителей торгового центра "Идея" в Магадане. На месте работали региональные силы полиции, войск национальной гвардии, МЧС, ФСБ. Правоохранительные органы нашли 14-летнего жителя города, который позвонил по телефону "112" и сделал заведомо ложное сообщение о минировании центра.
"Следователями СО ОМВД России по Магадану возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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