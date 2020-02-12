Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ

В начале февраля после сообщения о заложенной бомбе пришлось экстренно эвакуировать посетителей торгового центра "Идея" в Магадане. На месте работали региональные силы полиции, войск национальной гвардии, МЧС, ФСБ. Правоохранительные органы нашли 14-летнего жителя города, который позвонил по телефону "112" и сделал заведомо ложное сообщение о минировании центра.