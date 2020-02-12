Все четыре прокурора по делу Стоуна взяли самоотвод

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна, бывшего приятеля президента США Дональда Трампа, взяли самоотвод после вмешательства минюста, свидетельствуют материалы дела.
От дела устранились прокуроры Джонатан Крэвис, Аарон Зелински, Адам Джед и Майкл Марандо.
Ранее прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования после того, как президент США Дональд Трамп в Twitter назвал их несправедливыми. Трампа уже обвинили во вмешательстве в судебные дела.
Президент США заявил журналистам, что не вмешивался в процесс, хотя и имел на это право.
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