Все четыре прокурора по делу Стоуна взяли самоотвод

Ранее прокуроры предложили суду приговорить Стоуна к сроку в семь-девять лет тюрьмы, но минюст дезавуировал эти требования после того, как президент США Дональд Трамп в Twitter назвал их несправедливыми. Трампа уже обвинили во вмешательстве в судебные дела.