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Теплоснабжение
2020-02-11T14:58+0300
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"Фортум" оштрафовали за загрязнение озера ТЭЦ-1 в Челябинске
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РИА Новости

"Фортум" оштрафовали за загрязнение озера ТЭЦ-1 в Челябинске

14:58 11.02.2020
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© Depositphotos / BGodunoffПанорама Челябинска
Панорама Челябинска
© Depositphotos / BGodunoff
ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Компанию "Фортум" оштрафовали на 150 тысяч рублей за сброс ТЭЦ-1 в Челябинске в озеро загрязняющих веществ с превышением допустимых концентраций, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщалось ранее, Челябинской природоохранной прокуратурой были выявлены нарушения обязательных экологических требований в процессе хозяйственной деятельности входящей в "Фортум" Челябинской ТЭЦ-1. В 2019 году предприятие регулярно сбрасывало сточные воды в озеро Шелюгино с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по меди, нефтепродуктам, железу.
В отношении ПАО "Фортум" челябинским природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).
"Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора по результатам рассмотрения административного дела на юридическое лицо наложен штраф в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура уточняла, что гендиректору ПАО "Фортум" внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
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Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum, занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.
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ТеплоснабжениеЧелябинскРоссия
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