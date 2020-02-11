"Фортум" оштрафовали за загрязнение озера ТЭЦ-1 в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Компанию Компанию "Фортум" оштрафовали на 150 тысяч рублей за сброс ТЭЦ-1 в Челябинске в озеро загрязняющих веществ с превышением допустимых концентраций, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщалось ранее, Челябинской природоохранной прокуратурой были выявлены нарушения обязательных экологических требований в процессе хозяйственной деятельности входящей в "Фортум" Челябинской ТЭЦ-1. В 2019 году предприятие регулярно сбрасывало сточные воды в озеро Шелюгино с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по меди, нефтепродуктам, железу.

В отношении ПАО "Фортум" челябинским природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).

"Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора по результатам рассмотрения административного дела на юридическое лицо наложен штраф в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура уточняла, что гендиректору ПАО "Фортум" внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.