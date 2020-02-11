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Чартер "Ираэро" вывез из Иркутска в Харбин 55 граждан Китая
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РИА Новости

Чартер "Ираэро" вывез из Иркутска в Харбин 55 граждан Китая

08:36 11.02.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский самолет авиакомпании ИрАэро
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет авиакомпании "ИрАэро". Архивное фото
ИРКУТСК, 11 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Ираэро" чартерным рейсом доставила из Иркутска в Харбин 55 граждан Китая, обратно самолет вывез 16 граждан России, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Из Иркутска в Харбин чартерным рейсом в понедельник были доставлены 55 пассажиров, все граждане Китая. Обратным рейсом доставлено 16 россиян", - сообщил собеседник агентства.
Неделю назад авиакомпания "Ираэро" отправила чартерным рейсом из Иркутска в Харбин 49 граждан Китая, которые ранее приобрели билеты на регулярные рейсы авиаперевозчика. Обратно рейс доставил трех граждан России.
"Чартерные рейсы в Китай не планируются вплоть до снятия запрета на авиаперевозки", - добавил представитель авиакомпании.
С 1 февраля 2020 года Росавиацией был введен временный запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и обратно. Под запрет не попали ряд рейсов, вылетающих из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно. Граждан России авиакомпании вывозят из Китая чартерными рейсами.
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Распространение нового коронавирусаКитайИркутскОбщество
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