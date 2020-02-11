Чартер "Ираэро" вывез из Иркутска в Харбин 55 граждан Китая

"Из Иркутска в Харбин чартерным рейсом в понедельник были доставлены 55 пассажиров, все граждане Китая. Обратным рейсом доставлено 16 россиян", - сообщил собеседник агентства.
Неделю назад авиакомпания "Ираэро" отправила чартерным рейсом из Иркутска в Харбин 49 граждан Китая, которые ранее приобрели билеты на регулярные рейсы авиаперевозчика. Обратно рейс доставил трех граждан России.
"Чартерные рейсы в Китай не планируются вплоть до снятия запрета на авиаперевозки", - добавил представитель авиакомпании.
С 1 февраля 2020 года Росавиацией был введен временный запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и обратно. Под запрет не попали ряд рейсов, вылетающих из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно. Граждан России авиакомпании вывозят из Китая чартерными рейсами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. На текущий момент число заболевших в Китае превысило 40 тысяч, более тысячи человек умерли. В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирус выявлен в Забайкалье и Томской области у двух граждан Китая, которые госпитализированы и проходят курс лечения.