Следователи начали проверку после возвращения самолета в Красноярск

Ранее сообщалось, что после взлета у самолета не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. Судно кружило над Красноярском, вырабатывая топливо, и благополучно приземлилось. По уточненной информации следователей, на борту самолета находились 173 пассажира и четыре члена экипажа.