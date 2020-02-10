Следователи начали проверку после возвращения самолета в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Следователи начали проверку после вынужденного возвращения пассажирского самолета в аэропорт Красноярска из-за неисправности, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
Ранее сообщалось, что после взлета у самолета не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. Судно кружило над Красноярском, вырабатывая топливо, и благополучно приземлилось. По уточненной информации следователей, на борту самолета находились 173 пассажира и четыре члена экипажа.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолетом Boeing-737-800 рейса Красноярск-Москва (по ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выехали на место происшествия, где проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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