Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T15:56+0300
https://ria.ru/20200210/1564508027.html
Следователи начали проверку после возвращения самолета в Красноярск
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1036x0_80_0_0_221bc12d42e9e5f0248d6cd80e6b1237.jpg
РИА Новости

Следователи начали проверку после возвращения самолета в Красноярск

15:56 10.02.2020
242
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Следователи начали проверку после вынужденного возвращения пассажирского самолета в аэропорт Красноярска из-за неисправности, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
Ранее сообщалось, что после взлета у самолета не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. Судно кружило над Красноярском, вырабатывая топливо, и благополучно приземлилось. По уточненной информации следователей, на борту самолета находились 173 пассажира и четыре члена экипажа.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолетом Boeing-737-800 рейса Красноярск-Москва (по ч. 1 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выехали на место происшествия, где проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
9 февраля, 23:29
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
001000
Обсудить 0
Следственный комитет РФКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Наручники
Адвокат рассказал об убитом в Уфе, подозреваемым в педофилии
Сотрудник полиции
Двое жителей Алтая сбросили девушку с железнодорожного моста
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Жителя Новороссийска осудили за нападение на фельдшера "скорой"
Автомобили полиции
На Ямале пьяный мужчина пытался догнать поезд на угнанной машине
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Россиянин, которого в детстве украл отец, спустя 20 лет нашел мать
Зал судебных заседаний
Главврача владимирской больницы обвинили в получении взятки
Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль делает заявление о позиции Германии касательно дипломатических отношений с Ираном
Экс-глава МИД Германии заявил, что наступил "конец" партии ХДС
Здание министерства транспорта РФ
В Минтрансе оценили текущую ситуацию с полетами между Россией и Китаем
Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков
Совет молодых дипломатов оценил проект "России сегодня" и Дипакадемии
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Сулеймани мог бы легко ликвидировать генералов США, считает Роухани
Города России. Чебоксары
В Чувашии отстранили от должностей восемь министров
Пассажиры лайнера Diamond Princess
Круизная компания выплатит компенсации пассажирам Diamond Princess
Вид на здание главного Адмиралтейства с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Депутат Заксобрания предложил переименовать Санкт-Петербург
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния