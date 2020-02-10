Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возлагает цветы к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника. 10 февраля 2020

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возлагает цветы к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника. 10 февраля 2020

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В понедельник российские дипломаты в очередной раз отмечают свой профессиональный праздник. День дипломатического работника – традиционный повод почтить память выдающихся дипломатов прошлого, отметить заслуги ветеранов и действующих сотрудников российского дипломатического ведомства, а также услышать из уст министра иностранных дел поздравления и задачи на перспективу.

Исторический день

Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый.

Хотя отдельное ведомство появилось на Руси только в середине XVI века, взаимодействие с соседями страна начала выстраивать намного раньше. Уже с IX века Русь фигурирует как участник международных отношений в регионе, одним из ключевых визави в тот период была Византия. Именно с ней был заключен первый договорно-правовой акт Руси с иностранным государством – Договор "О мире и любви" 860 года. Во второй половине XVII века появились первые постоянные представительства Руси за рубежом.

Название "министерство" впервые стало применяться к российскому внешнеполитическому ведомству в 1802 году после реформы органов государственной власти и создания кабинета министров. Первым министром иностранных дел стал граф Александр Воронцов. В советский период для решения внешнеполитических задач был сформирован Наркомат по иностранным делам, но в 1946 году было возвращено министерство, которое осталось и в постсоветской России.

МИД сегодня

Сегодня МИД представляет собой центральный аппарат в Москве, 253 загранучреждения (диппредставительства, консульские учреждения и постоянные представительства) и 37 представительств в регионах России. В центральном аппарате работают почти 3,4 тысячи человек. Треть сотрудников МИД в РФ и за рубежом – женщины.

В своей работе российский МИД руководствуется принципами независимости, открытости, предсказуемости, прагматизма, многовекторности, нацеленности на отстаивание национальных интересов.

Среди основных задач, которые стоят перед ведомством сегодня обеспечение национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности РФ, укрепление международного мира и стабильности, а также упрочение всеобщей безопасности, повышение роли ООН, развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства с иностранными государствами.

Традиционные мероприятия

Глава ведомства Сергей Лавров традиционно поздравляет сотрудников с профессиональным праздником. В этом году министр пожелал дипломатам здоровья, благополучия и новых свершений на благо России и поставил задачи на предстоящий год. Сотрудники центрального аппарата и загранпредставительств должны будут, в частности, продолжить усилия по сохранению мира, укреплению стратегической стабильности, дипломатическому урегулированию кризисов. Особо отметил Лавров важность противодействия фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в преддверии 75-летия Победы.

В этом году к празднику приурочена специальная выставка в честь видных дипломатических деятелей российской истории. В экспозиции, посвященной Чарторыйскому, Гирсу, Муравьеву, Панину, Строганову, Симолину, Грибоедову и Мартенсу, представлены личные документы, копии договоров, заключенных при их участии, материалы о подготовленных ими конференциях и инициативах. Выставку подготовил историко-документальный департамент МИД России.