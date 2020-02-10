Глава МИД Японии рассчитывает провести встречу с Лавровым в Мюнхене

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи в Нагое

ТОКИО, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Японии Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги рассчитывает встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в Мюнхене на полях конференции по безопасности, об этом он заявил журналистам в Токио.

"Надеюсь, это даст нам возможность углубить и продвинуть наши дискуссии", - приводит слова министра японское агентство Киодо.

Прошлая встреча Мотэги и Лаврова состоялась в середине декабря 2019 года в Москве, когда министры обсудили проблему заключения мирного договора и территориальные притязания Японии на южные Курилы.

Конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. В ней примут участие свыше 30 глав государств и правительств, а также более 70 руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, которые будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки. В Мюнхене Мотэги намерен встретиться также с коллегами из США, Южной Кореи и Ирана.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.