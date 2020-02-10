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https://ria.ru/20200210/1564470495.html
Глава МИД Японии рассчитывает провести встречу с Лавровым в Мюнхене
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РИА Новости

Глава МИД Японии рассчитывает провести встречу с Лавровым в Мюнхене

06:04 10.02.2020
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи в Нагое
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи в Нагое
© ТАСС/POOL
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ТОКИО, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги рассчитывает встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в Мюнхене на полях конференции по безопасности, об этом он заявил журналистам в Токио.

"Надеюсь, это даст нам возможность углубить и продвинуть наши дискуссии", - приводит слова министра японское агентство Киодо.

Прошлая встреча Мотэги и Лаврова состоялась в середине декабря 2019 года в Москве, когда министры обсудили проблему заключения мирного договора и территориальные притязания Японии на южные Курилы.
Конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. В ней примут участие свыше 30 глав государств и правительств, а также более 70 руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, которые будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки. В Мюнхене Мотэги намерен встретиться также с коллегами из США, Южной Кореи и Ирана.
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
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