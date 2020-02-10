Лавров оценил заявления Киева об альтернативах Минским соглашениям

"Нас тревожат недавние заявления Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги опять же, со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям", - заявил он в интервью "Российской газете" .

Он также подчеркнул, что даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, не все добровольческие батальоны готовы выполнять приказы своего верховного главнокомандующего.

"Мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы… будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей и на то, чтобы не забывать о гуманитарных и экономических вопросах, которые просто игнорируются Киевом в том виде, в котором их надо было бы выполнять по Минским договоренностям", - добавил Лавров.