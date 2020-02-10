Лавров оценил заявления Киева об альтернативах Минским соглашениям

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россию тревожат заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможности начать поиск альтернативы Минским соглашениям при отсутствии "позитивных шагов" со стороны Москвы, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Нас тревожат недавние заявления Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги опять же, со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям", - заявил он в интервью "Российской газете".
При этом Лавров пояснил, что если принять за такую альтернативу продвигаемую Киевом позицию о том, чтобы сначала передать контроль над границей, то гарантировать безопасность местного населения будет сложно.
"Даже члены нового правительства, депутаты Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария. И этим людям отдать полный контроль над границей? Так дальше можно забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат", - заявил министр.
Он также подчеркнул, что даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, не все добровольческие батальоны готовы выполнять приказы своего верховного главнокомандующего.
"Мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы… будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей и на то, чтобы не забывать о гуманитарных и экономических вопросах, которые просто игнорируются Киевом в том виде, в котором их надо было бы выполнять по Минским договоренностям", - добавил Лавров.
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