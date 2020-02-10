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У США не может быть опасений для продления ДСНВ, заявил Лавров
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РИА Новости

У США не может быть опасений для продления ДСНВ, заявил Лавров

00:48 10.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У Вашингтона не может быть опасений, что Москва выдвигает какие-либо предварительные условия для продления ДСНВ-3, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что даже если США, Россия и другие страны согласятся вести переговоры по новому соглашению о стратегических вооружениях, важно иметь на это время действующий документ.
"Не бывает переговоров на такую серьезную тему, которые завершились бы за несколько месяцев. Поэтому иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3 следует даже с точки зрения соображений политической репутации России и США, чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности. Все это мы американцам сказали. Они до сих пор молчат",- сказал Лавров в интервью "Российской газете".
"Были ли у них какие-то опасения, что мы будем им выдвигать предварительные условия для продления этого договора? Ничего подобного. Владимир Путин неоднократно публично заявлял, что мы предлагаем продлить договор СНВ-3 незамедлительно и без предварительных условий", - подчеркнул глава МИД РФ.
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Договор СНВ-3Сергей ЛавровМИД РФРоссияСШАБезопасностьВ мире
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