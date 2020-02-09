В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.
Ранее Валенса высмеял заявление Яблонского, заявив, что он с таким же успехом мог требовать возвращение своей молодости. При этом политик подчеркнул, что между Польшей и Россией должен происходить диалог, напомнив, что "от Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона".
"То, что говорит тот же Яблонский, — это оскорбление жертвы, которую принесли советский и польский народы 75 лет назад... В преддверии 75-й годовщины Великой Победы нашим заокеанским партнерам очень хочется принизить вклад наших дедов и прадедов в разгром фашистской Германии", — приводит слова Белика RT.
При этом Белик добавил, что здравое заявление бывшего польского лидера скорее не повлияет на политику нынешних властей Польши.
Ранее Яблонский заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб в ходе Второй мировой войны. В России назвали эти требования абсурдными. Представитель МИД Мария Захарова посоветовала замглавы польского МИД "перестать шаромыжничать".