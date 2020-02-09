В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях

Ранее Валенса высмеял заявление Яблонского, заявив, что он с таким же успехом мог требовать возвращение своей молодости. При этом политик подчеркнул, что между Польшей и Россией должен происходить диалог, напомнив, что "от Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона".