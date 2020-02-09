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В Дагестане более чем 80% жителей вернули электроснабжение
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РИА Новости

В Дагестане более чем 80% жителей вернули электроснабжение

15:21 09.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Компания "Россети Северный Кавказ" (РСК) вернула свет более чем 80% обесточенных из-за непогоды потребителей в Дагестане, сообщили в "Россетях".
С 7 февраля непогода провоцирует отключения во многих районах республики. Сегодня отключения затронули часть жителей Акушинского, Магарамкентского, Ахтынского, Цумадинского, Чародинского, Тляратинского, Дербентского, Сулейман-Стальского, Кизилюртовского, Хасавюртовского и Бабаюртовского районов. По данным Минэнерго РФ, утром без электроснабжения оставались порядка 65 тысяч человек по всей республике.
Линии электропередачи
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"К 14.00 по московскому времени специалисты "Дагестанской сетевой компании" (входит в группу "Россети Северный Кавказ") восстановили энергоснабжение более 80% потребителей, ранее оставшихся без света из-за резкого ухудшения погоды на территории Республики Дагестан (ветер до 28 метров в секунду, мокрый снег)", - сообщает компания.
Уточняется, что в аварийно-восстановительных мероприятиях участвуют 76 бригад, задействовано 79 единиц техники, а среднее время восстановления энергоснабжения потребителей составляет 1 час 16 минут.
"У нас очень хорошая динамика: за четыре часа при непрекращающемся шквалистом ветре и мокром снеге энергетикам "Дагестанской сетевой компании" удалось вернуть свет большей части жителей республики, которые оставались без света. Раньше мы не могли похвастаться такой скоростью восстановительных работ, но сейчас, когда мы закупили аварийный запас, новую спецтехнику и проводим постоянные тренировки персонала, это стало реальностью", - отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер РСК Борис Мисиров.
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Он добавил, что в тех районах, где в рамках учений ранее проходила реконструкция сетевого комплекса, даже во время сильной непогоды у потребителей горит свет. "Мы прогнозируем, что уже в течение одного-двух часов будут "запитаны" более 90% обесточенных потребителей, а полностью восстановительные работы на самых сложных и труднодоступных участках будут завершены к 20.00–21.00 по московскому времени", - заключил Мисиров.
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РоссетиМинистерство энергетики РФРоссияДагестанПроисшествия
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