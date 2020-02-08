Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" во время проведения мониторинга аптеки с целью выявления завышенных цен на противовирусные препараты и медицинские маски

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Активисты Активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели в 71 российском регионе одиночные пикеты возле аптек с завышенными ценами на противовирусные препараты и медицинские маски, сообщил зампредседателя координационного совета МГЕР Иван Дзюбан.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах, ведомство готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков.

"На сегодняшний день мы проверили 1027 аптек по всей стране. У аптек, где были обнаружены завышенные цены, мы провели одиночные пикеты. Они прошли, в том числе, в Вологодской, Челябинской, Сахалинской областях, в Красноярском крае, в Москве", - цитирует Дзюбана пресс-служба ЕР.

Он сообщил, что активисты напомнили предпринимателям о том, что попытка быстрого заработка может обернуться потерей доверия покупателей, и разместили информирующие наклейки на двери таких аптек.