Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели в 71 российском регионе одиночные пикеты возле аптек с завышенными ценами на противовирусные препараты и медицинские маски, сообщил зампредседателя координационного совета МГЕР Иван Дзюбан.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах, ведомство готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков.
"На сегодняшний день мы проверили 1027 аптек по всей стране. У аптек, где были обнаружены завышенные цены, мы провели одиночные пикеты. Они прошли, в том числе, в Вологодской, Челябинской, Сахалинской областях, в Красноярском крае, в Москве", - цитирует Дзюбана пресс-служба ЕР.
Он сообщил, что активисты напомнили предпринимателям о том, что попытка быстрого заработка может обернуться потерей доверия покупателей, и разместили информирующие наклейки на двери таких аптек.
Дзюбан также отметил, что работа по выявлению случаев завышения цен продолжится, их перечень будет передан в ФАС. "Призываем владельцев аптек более ответственно отнестись к обеспечению людей необходимыми препаратами и медикаментами и не наживаться на ажиотаже вокруг эпидемии коронавируса", - добавил он.