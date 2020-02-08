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Адвокат назвал дату допроса Винника французскими следователями
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РИА Новости

Адвокат назвал дату допроса Винника французскими следователями

14:41 08.02.2020 (обновлено: 14:42 08.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Французские следственные органы проведут допрос россиянина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию, 13 февраля в Париже, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусатов.
"Тринадцатого февраля состоится допрос Александра в Париже по его делу", - сказал он.
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Ранее адвокат заявил, что защита Винника обжаловала решение суда Парижа о содержании его под стражей. Апелляция должна быть назначена к рассмотрению в течение 10 дней, отметил он.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь со вторника на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияРоссияПарижВ мире
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