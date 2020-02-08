Мишустин назвал поддержку науки одной из главных задач государства

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских ученых с Днем науки, отметив, что государство считает поддержку науки одной из главных задач, поздравление опубликовано на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что труд российских ученых – яркое свидетельство того, каким выдающимся интеллектуальным потенциалом обладает Россия. Он подчеркнул, что благодаря их ежедневной работе появляются новые научные направления, инновационные технологии находят применение во всех сферах жизни, а молодые таланты делают шаги к научным открытиям, опираясь на опыт своих учителей.
"Государство считает поддержку науки одной из главных задач, от успешного решения которых зависит устойчивый рост экономики, национальная безопасность, благополучие миллионов людей. Наша цель – создать одарённым исследователям лучшие условия и стимулы для того, чтобы свои знания и опыт они смогли применить в России, достигли самых серьёзных научных вершин", - добавил премьер.
Он также пожелал ученым здоровья, осуществления всех намеченных планов и всего наилучшего.