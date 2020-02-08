Мишустин назвал поддержку науки одной из главных задач государства

"Государство считает поддержку науки одной из главных задач, от успешного решения которых зависит устойчивый рост экономики, национальная безопасность, благополучие миллионов людей. Наша цель – создать одарённым исследователям лучшие условия и стимулы для того, чтобы свои знания и опыт они смогли применить в России, достигли самых серьёзных научных вершин", - добавил премьер.