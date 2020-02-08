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Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
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РИА Новости

Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам

04:22 08.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
Накануне стало известно, что правительство работает над законопроектом, который, как планируется, сделает недействительным один из пунктов в статье закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, наряду с другими, необходимым условием приобретения гражданства России иностранцами является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

"Предложение хорошее. Я поддерживаю его", – заявил Познер.

Уточняется, что работа над документом находится на финальной стадии. Его могут внести в Госдуму уже в этом месяце после того, как он будет согласован с администрацией президента.
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Как рассказал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе о гражданстве также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет, а также необходимость подтверждения законного источника дохода.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран – России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
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DIDenis Inkognito
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Ага счазззз!
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Aleksandr63s
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