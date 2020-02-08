Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
Накануне стало известно, что правительство работает над законопроектом, который, как планируется, сделает недействительным один из пунктов в статье закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, наряду с другими, необходимым условием приобретения гражданства России иностранцами является отказ от имеющегося у них иного гражданства.
"Предложение хорошее. Я поддерживаю его", – заявил Познер.
Уточняется, что работа над документом находится на финальной стадии. Его могут внести в Госдуму уже в этом месяце после того, как он будет согласован с администрацией президента.
Как рассказал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе о гражданстве также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет, а также необходимость подтверждения законного источника дохода.