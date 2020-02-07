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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T21:07+0300
https://ria.ru/20200207/1564421838.html
Российские военные провели патрулирование сирийско-турецкой границы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199291_207:628:2731:2048_1036x0_80_0_0_7314c2d12f41a0fa2631756570cd6114.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование сирийско-турецкой границы

21:07 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами – Зуб-Альбин – северо-восточная окраина Мембидж – Телль-Ясти – Хирбет-Эль-Хисан – Авшария – Кубаб-Бейния – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан - Маисра – Аджами; Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Швайхет-Хазнави – северная окраина Мембидж – Зуб-Албин – Аджами", - сообщил Боренков.
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
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Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.
Глава ЦПВС отметил, что патрулирование прошло без происшествий.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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