Лавров назвал санкции США против Венесуэлы возмутительными

"Особенно возмутительно то, что односторонние американские действия оказывают негативное влияние на реализацию социальных и гуманитарных проектов. Достаточно упомянуть вопиющий пример последствий банковских ограничений, имею в виду блокирование программы лечения онкологических больных, которая осуществлялась через совместные проекты Венесуэлы и Испании", - сказал Лавров на встрече с представителями "круглого стола национального диалога" Венесуэлы.