Лавров назвал санкции США против Венесуэлы возмутительными

КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Санкции США бьют по гуманитарному сектору Венесуэлы, это возмутительно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Особенно возмутительно то, что односторонние американские действия оказывают негативное влияние на реализацию социальных и гуманитарных проектов. Достаточно упомянуть вопиющий пример последствий банковских ограничений, имею в виду блокирование программы лечения онкологических больных, которая осуществлялась через совместные проекты Венесуэлы и Испании", - сказал Лавров на встрече с представителями "круглого стола национального диалога" Венесуэлы.
Российский министр прибыл в Каракас накануне после переговоров в Мехико. В последний раз Лавров посещал Каракас в 2011 году, когда еще был жив Уго Чавес.