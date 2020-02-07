Ленобласть выплатит по 350 тысяч рублей родным погибших в Чечне солдат

С вечера 29 февраля и до утра 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне. Тяжелый бой длился с часу дня до пяти утра первого марта. По разным сведениям, количество боевиков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысяч. В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых остались только шестеро бойцов. Потери боевиков составили, по разным оценкам от 370 до 700 человек.