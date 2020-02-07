Ленобласть выплатит по 350 тысяч рублей родным погибших в Чечне солдат

С. - ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Власти Ленинградской области к двадцатилетию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ, погибших в Чеченской Республике во вторую кампанию, единовременно выплатят по 350 тысяч рублей родителям военнослужащих, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
С вечера 29 февраля и до утра 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне. Тяжелый бой длился с часу дня до пяти утра первого марта. По разным сведениям, количество боевиков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысяч. В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых остались только шестеро бойцов. Потери боевиков составили, по разным оценкам от 370 до 700 человек.
"У каждой семьи есть свои сложности — кому-то нужен ремонт, кому-то лечебные процедуры, помощь в приобретении жилья, освоении земельного участка. С нашей стороны будет, правильнее всего, оказать каждой семье разовую материальную помощь, которой она распорядится по своему усмотрению, максимально быстро решив свои проблемы", — сказал на встрече с родителями погибших десантников губернатор области Александр Дрозденко.
Он также сообщил, что власти области полностью оплатят поездку семей для участия в памятных мероприятиях в Москве, Грозном и Пскове.
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