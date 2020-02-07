Россия намерена вести с Британией переговоры по визовому режиму

ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия начнет переговоры с Британией об облегчении визового режима, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин

"Будем приглашать британских коллег начать переговоры об облегчении визового режима, поскольку люди привыкли к "шенгену", люди привыкли свободно перемещаться по Европе. И здесь (в Лондоне британцы) приходят (за визой) и думают, что им сразу дадут свободный проезд в РФ на пять лет. Этого пока не происходит… Ближайшая встреча (по визовым вопросам) состоится в понедельник", - сказал посол российским журналистам в пятницу.

Он объяснил, что в соглашение с ЕС об облегчении визового режима не включена Великобритания.

"Когда заключалось соглашение с ЕС об облегчении визового режима, то в нем есть изъятие в отношении Великобритании. С тех пор ни на какие наши предложения по облегчению визового режима Британия пока не идет. И это не вписывается в нынешнюю концепцию правительства, поскольку оно объявило о том, что будет облегчать визовый режим для студентов, ученых, специалистов в области образования. Здесь что-то придется британцам делать", - сказал посол.