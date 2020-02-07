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Россия намерена вести с Британией переговоры по визовому режиму
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РИА Новости

Россия намерена вести с Британией переговоры по визовому режиму

18:05 07.02.2020 (обновлено: 18:06 07.02.2020)
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© Фото : МИД РФПосол РФ в Великобритании Андрей Келин
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия начнет переговоры с Британией об облегчении визового режима, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Будем приглашать британских коллег начать переговоры об облегчении визового режима, поскольку люди привыкли к "шенгену", люди привыкли свободно перемещаться по Европе. И здесь (в Лондоне британцы) приходят (за визой) и думают, что им сразу дадут свободный проезд в РФ на пять лет. Этого пока не происходит… Ближайшая встреча (по визовым вопросам) состоится в понедельник", - сказал посол российским журналистам в пятницу.
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Он объяснил, что в соглашение с ЕС об облегчении визового режима не включена Великобритания.
"Когда заключалось соглашение с ЕС об облегчении визового режима, то в нем есть изъятие в отношении Великобритании. С тех пор ни на какие наши предложения по облегчению визового режима Британия пока не идет. И это не вписывается в нынешнюю концепцию правительства, поскольку оно объявило о том, что будет облегчать визовый режим для студентов, ученых, специалистов в области образования. Здесь что-то придется британцам делать", - сказал посол.
"Второй аспект, который не менее интересен - сейчас у нас идет переход на электронные визы, когда вводится не разрешительный, а уведомительный порядок приезда в Россию. Сейчас он действует только в отношении посещения (иностранцами) Санкт-Петербурга, Калининградской области и Дальнего Востока, но через какое-то время будет распространяться и на другие субъекты федерации. Здесь, поскольку Британия на облегчение с нами не шла, было сделано исключения для тех стран, который отказались (облегчать визовый режим) - Канады, Британии и других", - добавил посол.
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