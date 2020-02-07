Пресс-конференция председателя СТД РФ А.Калягина по итогам Года театра

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12 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Союза театральных деятелей России Александра КАЛЯГИНА по итогам Года театра.