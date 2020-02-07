Жителя Ульяновской области осудили за убийство сына

Ранее СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дело в отношении 27-летнего жителя рабочего поселка Цильна за убийство полугодовалого сына. По данным следствия, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 мая 2019 года в квартире одного из домов по улице Пионерская. По данным прокуратуры, в тот день отец мальчика был пьян, он поругался с женой и нанес ребенку травмы, несовместимые с жизнью. Кроме этого, он угрожал супруге.