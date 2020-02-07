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Жителя Ульяновской области осудили за убийство сына
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РИА Новости

Жителя Ульяновской области осудили за убийство сына

15:56 07.02.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Суд в Ульяновской области приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя поселка Цильна за убийство полугодовалого сына, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дело в отношении 27-летнего жителя рабочего поселка Цильна за убийство полугодовалого сына. По данным следствия, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 мая 2019 года в квартире одного из домов по улице Пионерская. По данным прокуратуры, в тот день отец мальчика был пьян, он поругался с женой и нанес ребенку травмы, несовместимые с жизнью. Кроме этого, он угрожал супруге.
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"...признан судом виновным в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью (пункты "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ), и приговорен к 16 годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, суд также постановил взыскать с осужденного в пользу матери погибшего ребенка 2 миллиона рублей.
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