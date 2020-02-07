ЛДПР разработала проект о пособиях для домохозяек

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фракция Фракция ЛДПР разработала законопроект о выплате домохозяйкам ежемесячных денежных пособий; документ направлен в правительство России для получения отзыва, сообщил РИА Новости замглавы фракции, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов

"По поручению Владимира Вольфовича Жириновского подготовлен текст законопроекта о ежемесячном пособии для лиц, занимающихся ведением домашнего хозяйства своей семьи, и направлен в правительство для получения заключения", - сообщил Нилов.

Согласно тексту проекта, который имеется в распоряжении РИА Новости, домохозяйка или домохозяин - это трудоспособный, неработающий гражданин РФ, не получающий пособие по безработице, постоянно проживающий в России вместе с членами семьи и занимающийся исключительно ведением домашнего хозяйства.

С точки зрения авторов инициативы, домашнее хозяйство – это "обеспечение своей семьи всем необходимым для жизни: уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы, иная деятельность по дому".

Согласно документу, право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с ведением домашнего хозяйства возникает только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.