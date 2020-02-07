Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T15:40+0300
https://ria.ru/20200207/1564406583.html
ЛДПР разработала проект о пособиях для домохозяек
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564237891_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_e3325a2450795068e8f1b86c1141fa99.jpg
РИА Новости

ЛДПР разработала проект о пособиях для домохозяек

15:39 07.02.2020 (обновлено: 15:40 07.02.2020)
152
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР разработала законопроект о выплате домохозяйкам ежемесячных денежных пособий; документ направлен в правительство России для получения отзыва, сообщил РИА Новости замглавы фракции, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"По поручению Владимира Вольфовича Жириновского подготовлен текст законопроекта о ежемесячном пособии для лиц, занимающихся ведением домашнего хозяйства своей семьи, и направлен в правительство для получения заключения", - сообщил Нилов.
Согласно тексту проекта, который имеется в распоряжении РИА Новости, домохозяйка или домохозяин - это трудоспособный, неработающий гражданин РФ, не получающий пособие по безработице, постоянно проживающий в России вместе с членами семьи и занимающийся исключительно ведением домашнего хозяйства.
С точки зрения авторов инициативы, домашнее хозяйство – это "обеспечение своей семьи всем необходимым для жизни: уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы, иная деятельность по дому".
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
4 февраля, 13:28
"Подпитки нету". Жириновский объяснил, для чего домохозяйкам выплаты
Согласно документу, право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с ведением домашнего хозяйства возникает только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.
Предполагается, что ежемесячное денежное пособие будет равно минимальному размеру оплаты труда, который сейчас составляет чуть больше 12 тысяч рублей.
9100010
Обсудить 3
Ярослав НиловЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Рекомендуем
Эдвард Сноуден
Кучерена рассказал о планах Сноудена
Дмитрий Миронов
Ярославский губернатор призвал не паниковать из-за разлива Волги
Города мира. Прага
Власти Праги планируют ограничить сдачу туристам квартир в аренду
Новорожденный ребенок
МВД заявило о проблемах с документами у подмосковной семьи с 11 детьми
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала коронавирус "черным лебедем"
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Набиуллина назвала дальнейшее снижение ключевой ставки вероятным
Закрытый участок дороги в районе Сочи
В Сочи в селе обрушился участок дороги из-за оползня
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Эксперт назвал Альянс религиозных свобод инструментом вмешательства
Знак такси на автомобиле
СМИ: челябинец изнасиловал таксистку и несколько часов возил по городу
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
ЦБ заявил об адаптации бюджетной политики после кризиса 2014 года
Продажа медицинских масок в аптеке
В Кабардино-Балкарии объяснили рост стоимости масок
Наручники
Правительство расширило права заключенных при медосвидетельствовании
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ рассказали, когда ждать пика эффекта от снижений ключевой ставки
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
В Instagram появилась новая функция
Мэр Львова Андрей Садовый выступает на митинге, приуроченном к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
Мэр Львова назвал условия для передачи праха советского разведчика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния