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2020-02-07T15:29+0300
https://ria.ru/20200207/1564405758.html
Белоруссия и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных граждан
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РИА Новости

Белоруссия и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных граждан

15:29 07.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Министерства внутренних дел Белоруссии и России к 1 марта планируют завершить формирование общего списка невыездных граждан, сообщил в пятницу начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун по итогам заседания межведомственной рабочей группы в Витебске.
"Стороны рассмотрели вопросы миграционной проблематики. Партнеры к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан", - передает слова Бегуна агентство Белта. Он добавил, что "также достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан".
Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы подготовки миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске и к матчам чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в этом году в Санкт-Петербурге. "Возможно, позже заключим так называемое спортивное соглашение. Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Беларуси для участия в международных мероприятиях", - сказал в этой связи заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.
По его словам, сейчас в высокой степени готовности находится проект концепции миграционной политики Союзного государства. "Это, наверное, будет новым этапом в нашем интеграционном взаимодействии в миграционной сфере. Надеюсь, документ будет утвержден в ближайшее время президентами. Концепция потребует принятия дополнительных организационных, практических и технических мер по ее выполнению. Соответствующий план подготовили по линии МВД России и Беларуси", - подчеркнул Демиденко.
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"Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
Как передает Белта, в Витебске стороны заключили протокол заседания межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.
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