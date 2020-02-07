Белоруссия и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных граждан

МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Министерства внутренних дел Белоруссии и России к 1 марта планируют завершить формирование общего списка невыездных граждан, сообщил в пятницу начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун по итогам заседания межведомственной рабочей группы в Министерства внутренних дел Белоруссии и России к 1 марта планируют завершить формирование общего списка невыездных граждан, сообщил в пятницу начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун по итогам заседания межведомственной рабочей группы в Витебске

"Стороны рассмотрели вопросы миграционной проблематики. Партнеры к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан", - передает слова Бегуна агентство Белта. Он добавил, что "также достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан".

Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы подготовки миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске и к матчам чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в этом году в Санкт-Петербурге. "Возможно, позже заключим так называемое спортивное соглашение. Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Беларуси для участия в международных мероприятиях", - сказал в этой связи заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

По его словам, сейчас в высокой степени готовности находится проект концепции миграционной политики Союзного государства. "Это, наверное, будет новым этапом в нашем интеграционном взаимодействии в миграционной сфере. Надеюсь, документ будет утвержден в ближайшее время президентами. Концепция потребует принятия дополнительных организационных, практических и технических мер по ее выполнению. Соответствующий план подготовили по линии МВД России и Беларуси", - подчеркнул Демиденко.

"Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.