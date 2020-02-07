В Вологде ищут ушедшую из дома 4 февраля девочку

"В следственном отделе по городу Вологда следственного управления СК России по Вологодской области зарегистрировано сообщение о самовольном уходе 4 февраля из дома по месту своего жительства в Вологде несовершеннолетней Блохиной Ольги Александровны 2006 года рождения", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, ее мать сообщила, что девочка должна была находиться дома с младшим братом, но ушла гулять без разрешения. Мать также рассказала, что дочь выходила в соцсеть с мобильного телефона 6 февраля.
На данный момент местонахождение ребенка устанавливается.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.