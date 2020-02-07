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В Вологде ищут ушедшую из дома 4 февраля девочку
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РИА Новости

В Вологде ищут ушедшую из дома 4 февраля девочку

15:24 07.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Четырнадцатилетнюю девочку, ушедшую из дома 4 февраля, ищут в Вологде, сообщает пресс-служба управления СК Вологодской области.
"В следственном отделе по городу Вологда следственного управления СК России по Вологодской области зарегистрировано сообщение о самовольном уходе 4 февраля из дома по месту своего жительства в Вологде несовершеннолетней Блохиной Ольги Александровны 2006 года рождения", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, ее мать сообщила, что девочка должна была находиться дома с младшим братом, но ушла гулять без разрешения. Мать также рассказала, что дочь выходила в соцсеть с мобильного телефона 6 февраля.
На данный момент местонахождение ребенка устанавливается.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Следственный комитет РФВологодская областьПроисшествия
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