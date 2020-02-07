"Аэрофлот" переводит рейсы в/из Токио в аэропорт Ханэда

МОСКВА, 7 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот с 29 марта переводит рейсы, выполняемые в/из Токио, из аэропорта Нарита в аэропорт Ханэда (терминал 3). Он расположен всего в 15 км от центра японской столицы. Время в пути от аэропорта до города на поезде сократится почти в четыре раза или более чем в два раза - на такси.

Аэрофлот ежедневно выполняет один регулярный рейс по маршруту Москва – Токио - Москва на современных лайнерах Boeing 777 с трехклассной компоновкой салонов: Бизнес, Комфорт и Эконом.

С начала летнего расписания полетов сезона 2020 рейсы в/из Токио будут выполняться в соответствии со следующим графиком (время местное):

по направлению Москва — Токио

— рейс SU260/262/264 вылет из аэропорта Шереметьево в 19:00, прибытие в аэропорт Ханэда — в 10:30 (на следующий день),

по направлению Токио — Москва

— рейс SU261/263/265 вылет из аэропорта Ханэда в 12:15, прибытие в Шереметьево – в 16:05.

© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот" Аэропорт Ханэда в Токио, Япония © Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот" Аэропорт Ханэда в Токио, Япония

Широкий выбор стыковочных рейсов в аэропорту Ханэда открывает новые возможности путешествий по Японии. Современная инфраструктура и просторные терминалы в аэропорту Ханэда позволят Аэрофлоту поддержать неизменно высокое качество обслуживания пассажиров на всех этапах путешествия. Высокий уровень сервиса – одно из ключевых преимуществ Аэрофлота, являющегося лидером на ряде ключевых транзитных направлений между быстрорастущими рынками Азии и Европы.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.