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Членов движения "Черный блок" будут судить за экстремизм
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РИА Новости

Членов движения "Черный блок" будут судить за экстремизм

15:17 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пятеро членов националистического движения "Черный блок" предстанут перед российским судом за экстремизм, участие в массовых беспорядках и хулиганство.
Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, Владимир Комарницкий, Дмитрий Спорыхин, Артем Воробьев, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов в зависимости от роли каждого обвиняются в "организации экстремистского сообщества", "возбуждении ненависти либо вражды", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "массовых беспорядках", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма", "хулиганстве".
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По версии следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин с другими участниками создали экстремистское сообщество, его члены обучались устраивать массовые беспорядки. Экстремистское сообщество отличали хорошая организация и дисциплина, оно имело символику и соблюдало конспирацию. Картину дополняет пропаганда через группы в соцсетях и в интернете и избрание националистов и осужденных за терроризм и экстремизм примером для подражания. Комарницкий, участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал экстремизм, терроризм, насилие.
"Уголовное дело в отношении указанных лиц с утверждённым обвинительным заключением направлено суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранители продолжают устанавливать других участников экстремистского сообщества.
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Как ранее писал "Коммерсант", Комарницкий - создатель в соцсети группы "Черный блок". Уголовное дело было возбуждено в начале 2017 года, обвиняемые в нем появились в июне 2018-го - Комарницкий и Спорыхин.
В марте 2018 года Комарницкий был приговорен к 160 часам обязательных работ по другому делу - за размещение запрещенных песен известной своей ультраправой направленностью группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте".
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Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
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