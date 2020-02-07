Членов движения "Черный блок" будут судить за экстремизм

По версии следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин с другими участниками создали экстремистское сообщество, его члены обучались устраивать массовые беспорядки. Экстремистское сообщество отличали хорошая организация и дисциплина, оно имело символику и соблюдало конспирацию. Картину дополняет пропаганда через группы в соцсетях и в интернете и избрание националистов и осужденных за терроризм и экстремизм примером для подражания. Комарницкий, участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал экстремизм, терроризм, насилие.