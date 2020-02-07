В Таиланде погиб турист, ведется расследование

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Турист из Австрии погиб в результате падения с 12 этажа кондоминиума в Патонге на Пхукете, сообщает The Phuket News.
Как пояснил лейтенант Понгсаторн Потхонг, погибший оказался 68-летним уроженцем Вены.
В его квартире были обнаружены лекарства, указывающие на то, что у иностранца было высокое давление и диабет.
"Расследование пока не завершено, поэтому на данном этапе мы не можем ничего больше сказать", – заявил полицейский.
Дипломатическая миссия Австрии в Таиланде была проинформировано о произошедшем.
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