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Туризм
2020-02-07T15:25+0300
https://ria.ru/20200207/1564404404.html
В Таиланде погиб турист, ведется расследование
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РИА Новости

В Таиланде погиб турист, ведется расследование

15:15 07.02.2020 (обновлено: 15:25 07.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи на одной из улиц Патонга.
Машина скорой медицинской помощи на одной из улиц Патонга.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Турист из Австрии погиб в результате падения с 12 этажа кондоминиума в Патонге на Пхукете, сообщает The Phuket News.
Как пояснил лейтенант Понгсаторн Потхонг, погибший оказался 68-летним уроженцем Вены.
В его квартире были обнаружены лекарства, указывающие на то, что у иностранца было высокое давление и диабет.
"Расследование пока не завершено, поэтому на данном этапе мы не можем ничего больше сказать", – заявил полицейский.
Дипломатическая миссия Австрии в Таиланде была проинформировано о произошедшем.
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