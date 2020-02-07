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Сбежавший осенью из-под стражи житель Ингушетии погиб при задержании
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РИА Новости

Сбежавший осенью из-под стражи житель Ингушетии погиб при задержании

15:02 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Житель Ингушетии, который находился в федеральном розыске после того, как сбежал из-под стражи в октябре 2019 года, погиб во время задержания, сообщает региональное МВД.
Ранее сообщалось, что 2 октября 2019 года при следовании из Назрановского районного суда из-под конвоя сбежал обвиняемый в вымогательстве 38-летний житель селения Экажево Назрановского района. Он скрылся в неизвестном направлении на автомашине Ford Focus белого цвета. Машина позже была найдена по месту его жительства, оттуда же в отдел полиции был доставлен 50-летний родственник обвиняемого, использующий данный автомобиль.
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"Вечером в четверг оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району в одном из районов Назрани была замечена автомашина "Тойота-Королла", в которой, по оперативной информации, мог передвигаться находящийся в федеральном розыске преступник, совершивший осенью прошлого года побег из-под стражи", - говорится в сообщении.
Полицейские проследили за иномаркой, которая остановилась у многоквартирного дома на улице Магистральная, вышедшие из нее водитель и трое пассажиров проследовали в квартиру, расположенную на пятом этаже.
"Сотрудники полиции в одном из пассажиров опознали разыскиваемого, было принято решение задержать указанных лиц для выяснения обстоятельств", - сообщили в МВД, добавив, что во время задержания злоумышленник попытался сбежать, но получил телесные повреждения, в результате которых скончался в реанимационном отделении ингушской республиканской клинической больницы.
По данным МВД, находившиеся в квартире ранее судимый за кражу 36-летний житель селения Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса были задержаны и доставлены в отдел полиции.
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МВД РФИнгушетияНазрановский районПроисшествия
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