Сбежавший осенью из-под стражи житель Ингушетии погиб при задержании

НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Житель Житель Ингушетии , который находился в федеральном розыске после того, как сбежал из-под стражи в октябре 2019 года, погиб во время задержания, сообщает региональное МВД

Ранее сообщалось, что 2 октября 2019 года при следовании из Назрановского районного суда из-под конвоя сбежал обвиняемый в вымогательстве 38-летний житель селения Экажево Назрановского района . Он скрылся в неизвестном направлении на автомашине Ford Focus белого цвета. Машина позже была найдена по месту его жительства, оттуда же в отдел полиции был доставлен 50-летний родственник обвиняемого, использующий данный автомобиль.

"Вечером в четверг оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району в одном из районов Назрани была замечена автомашина "Тойота-Королла", в которой, по оперативной информации, мог передвигаться находящийся в федеральном розыске преступник, совершивший осенью прошлого года побег из-под стражи", - говорится в сообщении.

Полицейские проследили за иномаркой, которая остановилась у многоквартирного дома на улице Магистральная, вышедшие из нее водитель и трое пассажиров проследовали в квартиру, расположенную на пятом этаже.

"Сотрудники полиции в одном из пассажиров опознали разыскиваемого, было принято решение задержать указанных лиц для выяснения обстоятельств", - сообщили в МВД, добавив, что во время задержания злоумышленник попытался сбежать, но получил телесные повреждения, в результате которых скончался в реанимационном отделении ингушской республиканской клинической больницы.