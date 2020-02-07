В Югре работница закусочной отбилась от грабителя горячим кофе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 фев - РИА Новости. Работница привокзальной закусочной в Ханты-Мансийском автономном округе отбилась от грабителя, угрожавшего ей, выплеснув горячий кофе на злоумышленника, сообщает региональное управление МВД.
Попытка грабежа произошла в закусочной, расположенной на площади около железнодорожного вокзала в городе Пыть-Яхе. По данным полиции, мужчина, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, требовал деньги. Правоохранители, пообщавшись с сотрудницей кафе, выяснили, что поздно вечером в заведение зашел пьяный молодой человек и попросил налить чашку кофе.
"Злоумышленник достал пистолет и направил его в сторону продавца, предъявив требование о передаче денежных средств. Женщина не растерялась и вылила горячий кофе на руки мужчине, который впоследствии выбежал из павильона", - сообщили в ведомстве.
По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался местный житель 1986 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, связанной с разбоем, мужчина задержан, добавили в УМВД.
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