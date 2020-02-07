В Югре работница закусочной отбилась от грабителя горячим кофе

Попытка грабежа произошла в закусочной, расположенной на площади около железнодорожного вокзала в городе Пыть-Яхе. По данным полиции, мужчина, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, требовал деньги. Правоохранители, пообщавшись с сотрудницей кафе, выяснили, что поздно вечером в заведение зашел пьяный молодой человек и попросил налить чашку кофе.