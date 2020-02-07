В нижегородском зоопарке бурая медведица родила тройню

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Обитательница нижегородского зоопарка "Лимпопо" бурая медведица Ляля родила тройню, сообщается на сайте зоосада.
Новости о медвежьем семействе сотрудники зоопарка узнают благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в помещении, где медведица впала в зимнюю спячку.
"Тройня кормится у мамы под боком. Ляля время от времени просыпается, устраивается поудобнее, осматривает и облизывает медвежат. А затем вновь погружается в сладкую дремоту. Такой образ жизни она будет вести вплоть до теплых весенних дней. Сотрудники зоопарка не тревожат питомцев, лишь подкладывают немного корма для Ляли, чтобы она могла подкрепиться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спячка медведей длится в среднем полгода. "При этом снижается пульс, температура тела и уровень анаболизма. Однако это состояние - не анабиоз в полном смысле слова. Животное может проснуться в случае какой-либо опасности. Эту особенность медведей зоологи считают уникальной", - подчеркивается в сообщении.
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