В нижегородском зоопарке бурая медведица родила тройню

"Тройня кормится у мамы под боком. Ляля время от времени просыпается, устраивается поудобнее, осматривает и облизывает медвежат. А затем вновь погружается в сладкую дремоту. Такой образ жизни она будет вести вплоть до теплых весенних дней. Сотрудники зоопарка не тревожат питомцев, лишь подкладывают немного корма для Ляли, чтобы она могла подкрепиться", - говорится в сообщении.