Лагерь беженцев "Аль-Холь": первая эвакуация детей

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35 российских детей вывезли из лагеря беженцев "Аль-Холь" на севере Сирии. Самолет с 26 детьми уже вылетел из страны, еще девять остались в Дамаске для оформления необходимых документов. Это первый выезд детей из лагеря.