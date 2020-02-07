2020-02-07T12:40+0300
2020-02-07T12:40+0300
https://ria.ru/20200207/1564391252.html
Лагерь беженцев "Аль-Холь": первая эвакуация детей
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РИА Новости
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РИА Новости
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Лагерь беженцев "Аль-Холь": первая эвакуация детей
35 российских детей вывезли из лагеря беженцев "Аль-Холь" на севере Сирии. Самолет с 26 детьми уже вылетел из страны, еще девять остались в Дамаске для оформления необходимых документов. Это первый выезд детей из лагеря.
2020-02-07T12:40+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74612145&type=mp4
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Лагерь беженцев "Аль-Холь": первая эвакуация детей
35 российских детей вывезли из лагеря беженцев "Аль-Холь" на севере Сирии. Самолет с 26 детьми уже вылетел из страны, еще девять остались в Дамаске для оформления необходимых документов. Это первый выезд детей из лагеря.
В России их доставят в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей. "Дети должны как можно скорее оказались в мирной обстановке", – отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.