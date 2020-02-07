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Камчатский край
Камчатский край
2020-02-07T11:29+0300
https://ria.ru/20200207/1564386301.html
На Камчатке к концу года сдадут 61-квартирный дом
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РИА Новости

На Камчатке к концу года сдадут 61-квартирный дом

11:29 07.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтроительство
Строительство
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Строительство
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев - РИА Новости. К концу текущего года в камчатском городе Елизово будет сдан новый многоквартирный дом, квартиры в котором можно приобрести в рамках программы "Дальневосточная ипотека", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Он уточнил, что в доме будет 61 квартира, а примерная цена за квадратный метр составит 90 тысяч рублей. Сейчас первичный рынок жилья в Камчатском крае представлен лишь 21 квартирой от нескольких застройщиков.
"В других городах Дальнего Востока сложился запас коммерческого жилья, которое не продавалось годами. Сейчас, когда начала работать программа "Дальневосточная ипотека", эти квартиры стали активно приобретать. На Камчатке застройщики всегда руководствовались спросом населения, поэтому пустующее коммерческое жилье у нас пока в дефиците, но мы эту задачу будем решать, выход у нас один – строить, и делать это быстро", – процитировал собеседник агентства слова министра строительства Камчатского края Андрея Дегодьева.
Он добавил, что в крае действуют 12 кредитных организаций – участников программы "Дальневосточная ипотека". Они приняли 83 заявки, 56 из которых уже одобрены.
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