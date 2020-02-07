На Камчатке к концу года сдадут 61-квартирный дом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев - РИА Новости. К концу текущего года в камчатском городе Елизово будет сдан новый многоквартирный дом, квартиры в котором можно приобрести в рамках программы "Дальневосточная ипотека", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

Он уточнил, что в доме будет 61 квартира, а примерная цена за квадратный метр составит 90 тысяч рублей. Сейчас первичный рынок жилья в Камчатском крае представлен лишь 21 квартирой от нескольких застройщиков.

"В других городах Дальнего Востока сложился запас коммерческого жилья, которое не продавалось годами. Сейчас, когда начала работать программа "Дальневосточная ипотека", эти квартиры стали активно приобретать. На Камчатке застройщики всегда руководствовались спросом населения, поэтому пустующее коммерческое жилье у нас пока в дефиците, но мы эту задачу будем решать, выход у нас один – строить, и делать это быстро", – процитировал собеседник агентства слова министра строительства Камчатского края Андрея Дегодьева.